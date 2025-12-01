Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır - EKSKLÜZİV
Maliyyə
- 01 dekabr, 2025
- 09:59
Hesablama Palatası 2025-ci ilin İş Planına əsasən Mədəniyyət Nazirliyində nəzarət tədbiri həyata keçirir.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Palatadan bildirilib.
Məlumata görə, auditin nəticələrinin açıqlanması "Hesablama Palatası haqqında" qanunun 37-ci maddəsinə əsasən tənzimlənəcək.
