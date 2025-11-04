Счетная палата предложила пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета

Счетная палата Азербайджане призывает пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался госбюджет на 2026г.

По словам Гюльмамедова, при расчете сводного бюджета следует исключить отдельные внутригрупповые операции, однако этот момент не был учтен должным образом.