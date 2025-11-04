Счетная палата предложила пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 13:35
Счетная палата Азербайджане призывает пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался госбюджет на 2026г.
По словам Гюльмамедова, при расчете сводного бюджета следует исключить отдельные внутригрупповые операции, однако этот момент не был учтен должным образом.
