    Счетная палата предложила пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 13:35
    Счетная палата предложила пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета

    Счетная палата Азербайджане призывает пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался госбюджет на 2026г.

    По словам Гюльмамедова, при расчете сводного бюджета следует исключить отдельные внутригрупповые операции, однако этот момент не был учтен должным образом.

    Vüqar Gülməmmədov: "İcmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinə yenidən baxılmalıdır"
    Azerbaijan's Accounts Chamber proposes revising upper limit of consolidated budget expenditures

