Vüqar Gülməmmədov: "İcmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinə yenidən baxılmalıdır"
Maliyyə
- 04 noyabr, 2025
- 13:20
Azərbaycanda icmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinə yenidən baxılmalıdır
"Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, icmal büdcənin tərkibində bəzi qrupdaxili əməliyyatlar nəzərə alınmamalı olsa da, bu məsələ diqqətdən qaçıb: "Hesab edirik ki, bu maddə üzrə təkmilləşdirmələrə ehtiyac var".
