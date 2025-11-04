İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Vüqar Gülməmmədov: "İcmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinə yenidən baxılmalıdır"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:20
    Vüqar Gülməmmədov: İcmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinə yenidən baxılmalıdır

    Azərbaycanda icmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinə yenidən baxılmalıdır

    "Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, icmal büdcənin tərkibində bəzi qrupdaxili əməliyyatlar nəzərə alınmamalı olsa da, bu məsələ diqqətdən qaçıb: "Hesab edirik ki, bu maddə üzrə təkmilləşdirmələrə ehtiyac var".

    Счетная палата предложила пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджета
    Azerbaijan's Accounts Chamber proposes revising upper limit of consolidated budget expenditures

