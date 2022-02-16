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Сара Майкл: Мы можем поделиться с Азербайджаном опытом реконструкции и восстановления

Сара Майкл: Мы можем поделиться с Азербайджаном опытом реконструкции и восстановления Всемирный банк участвует в проектах реконструкции и восстановления на основе обращений правительств. Если поступит обращение и со стороны Азербайджана, мы готовы поделиться своим опытом в этой области.
Финансы
16 февраля 2022 г. 13:15
Сара Майкл: Мы можем поделиться с Азербайджаном опытом реконструкции и восстановления

Всемирный банк участвует в проектах реконструкции и восстановления на основе обращений правительств. Если поступит обращение и со стороны Азербайджана, мы готовы поделиться своим опытом в этой области.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл, комментируя вопросы, связанные с участием ВБ в восстановлении Карабаха.

С.Майкл отметила, что представленная ею организация имеет широкий опыт в этой сфере в разных частях мира: "Если к нам обратится и правительство Азербайджана, мы готовы оказать поддержку".

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Версия на английском языке Sarah Michael: WB can share its experience with Azerbaijan in reconstruction and restoration
Версия на азербайджанском языке Sara Maykl: "Azərbaycanla yenidənqurma və bərpa ilə bağlı təcrübəmizi bölüşə bilərik"

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