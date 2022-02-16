Сара Майкл: Мы можем поделиться с Азербайджаном опытом реконструкции и восстановления

Всемирный банк участвует в проектах реконструкции и восстановления на основе обращений правительств. Если поступит обращение и со стороны Азербайджана, мы готовы поделиться своим опытом в этой области.

Всемирный банк участвует в проектах реконструкции и восстановления на основе обращений правительств. Если поступит обращение и со стороны Азербайджана, мы готовы поделиться своим опытом в этой области.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл, комментируя вопросы, связанные с участием ВБ в восстановлении Карабаха.

С.Майкл отметила, что представленная ею организация имеет широкий опыт в этой сфере в разных частях мира: "Если к нам обратится и правительство Азербайджана, мы готовы оказать поддержку".