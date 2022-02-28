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Санкт-Петербургская биржа отложила торги ценными бумагами до 17.00 мск

Санкт-Петербургская биржа отложила торги ценными бумагами до 17.00 мск Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа") в понедельник начнет торги российскими и иностранными ценными бумагами не ранее 17.00 мск.
Финансы
28 февраля 2022 г. 10:25
Санкт-Петербургская биржа отложила торги ценными бумагами до 17.00 мск

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа") в понедельник начнет торги российскими и иностранными ценными бумагами не ранее 17.00 мск.

Как передает Report, это следует из сообщения торговой площадки.

"Двадцать восьмого февраля 2022 года ПАО "СПБ Биржа" начнет торги российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не ранее 17.00 по московскому времени", — говорится в сообщении.

О точном времени начала торгов биржа сообщит дополнительно.

В воскресенье "СПБ Биржа" сообщала, что 28 февраля ограничит режим торгов.

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