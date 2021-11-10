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Министр: Усиление контрольных мер положительно сказалось на сборе страховых взносов

Министр: Усиление контрольных мер положительно сказалось на сборе страховых взносов 11:49 "Повышение администрирования в сфере обязательного государственного социального страхования, сокращение нелегальной занятости в стране и усиление контрольных мер по прозрачности трудовых отношений как со стороны Министерства труда и социальной защи
Финансы
10 ноября 2021 г. 12:11
Министр: Усиление контрольных мер положительно сказалось на сборе страховых взносов
Самир Шарифов

"Повышение администрирования в сфере обязательного государственного социального страхования, сокращение нелегальной занятости в стране и усиление контрольных мер по прозрачности трудовых отношений как со стороны Министерства труда и социальной защиты населения, так и со стороны Министерства экономики положительно сказались на сборе страховых взносов".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Таким образом, в целях сбалансированности бюджета Государственного фонда социальной защиты было достигнуто сокращение ассигнований из государственного бюджета на 486 млн манатов, или на 29,8%, а расходы Фонда увеличены на 161 млн манатов, или на 3,1%.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Nəzarətin gücləndirilməsi sosial sığorta haqlarının yığımına müsbət təsir edib”

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