Министр: Усиление контрольных мер положительно сказалось на сборе страховых взносов

11:49 "Повышение администрирования в сфере обязательного государственного социального страхования, сокращение нелегальной занятости в стране и усиление контрольных мер по прозрачности трудовых отношений как со стороны Министерства труда и социальной защи

"Повышение администрирования в сфере обязательного государственного социального страхования, сокращение нелегальной занятости в стране и усиление контрольных мер по прозрачности трудовых отношений как со стороны Министерства труда и социальной защиты населения, так и со стороны Министерства экономики положительно сказались на сборе страховых взносов".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Таким образом, в целях сбалансированности бюджета Государственного фонда социальной защиты было достигнуто сокращение ассигнований из государственного бюджета на 486 млн манатов, или на 29,8%, а расходы Фонда увеличены на 161 млн манатов, или на 3,1%.