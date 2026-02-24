Самир Керимов: Риск-менеджмент — неотъемлемая часть бизнеса

В финансовых организациях необходимо формировать систему раннего предупреждения для эффективного управления рисками.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Самир Керимов.

По его словам, ключевые показатели риска в любой деятельности напрямую связаны с долгосрочной устойчивостью и результативностью организаций.

"Риск-менеджмент - это не просто механизм контроля, а неотъемлемая часть бизнеса. Каждая финансовая и нефинансовая организация должна управлять рисками для достижения своих целей. Важно не реагировать на риск уже после его наступления, а заранее понимать его природу и оценивать потенциальные последствия. Именно поэтому формирование системы раннего предупреждения имеет принципиальное значение", - подчеркнул он.