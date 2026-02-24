Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Самир Керимов: Риск-менеджмент — неотъемлемая часть бизнеса

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 10:37
    Самир Керимов: Риск-менеджмент — неотъемлемая часть бизнеса

    В финансовых организациях необходимо формировать систему раннего предупреждения для эффективного управления рисками.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Самир Керимов.

    По его словам, ключевые показатели риска в любой деятельности напрямую связаны с долгосрочной устойчивостью и результативностью организаций.

    "Риск-менеджмент - это не просто механизм контроля, а неотъемлемая часть бизнеса. Каждая финансовая и нефинансовая организация должна управлять рисками для достижения своих целей. Важно не реагировать на риск уже после его наступления, а заранее понимать его природу и оценивать потенциальные последствия. Именно поэтому формирование системы раннего предупреждения имеет принципиальное значение", - подчеркнул он.

