    Ekspert: "Maliyyə təşkilatlarında erkən xəbərdarlıq sistemi qurulmalıdır"

    Maliyyə
    • 24 fevral, 2026
    • 10:26
    Ekspert: Maliyyə təşkilatlarında erkən xəbərdarlıq sistemi qurulmalıdır

    Maliyyə təşkilatlarında risklərin idarəedilməsi üçün erkən xəbərdarlıq sistemi qurulmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham") Risklərin İdarə Edilməsi və Bankçılıq, Maliyyə və Sığorta komitələrinin üzvü, "NEQSOL Holding"in Risklərin İdarəedilməsi və Dayanıqlılıq üzrə rəhbəri Samir Kərimov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hər fəaliyyətin əsas risk göstəriciləri onların uzunmüddətli davamlılığından və fəaliyyətindən bilavasitə asılıdır: "Risk management" (risklərin idarə edilməsi) bir nəzarət mexanizminin formalaşmasıdır, daha çox biznesin ayrılmaz hissəsidir. Hər bir maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatı öz hədəflərinə çatmaq üçün riskləri idarə etməlidir. Risk baş verəndən sonra deyil, risk baş verənə qədər onu əvvəlcədən başa düşmək, potensialını ölçmək vacibdir. Bunun üçün müəyyən bir erkən xəbərdarlıq sisteminin qurulması çox önəmlidir".

    Samir Kərimov risk menecmenti
    Самир Керимов: Риск-менеджмент — неотъемлемая часть бизнеса
    Samir Karimov: Risk management - integral part of business

