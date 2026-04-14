Зеленский: Украина и ФРГ возобновили межправительственные консультации спустя 20 лет
- 14 апреля, 2026
- 19:56
Украина и Германия перезапустили формат межправительственных консультаций на уровне лидеров после 22-летней паузы.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, которого цитирует его пресс-служба.
В рамках визита Зеленского в Берлин состоялось подписание 10 документов между, закрепляющих договоренности двух стран во многих сферах.
"Декларация о стратегическом партнерстве между Украиной и Германией закрепляет перезапуск формата межправительственных консультаций на уровне президента Украины и федерального канцлера Германии после 22-летней паузы. Также закреплен формат регулярных консультаций между министрами обороны и иностранных дел (формат 2+2)", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, значительная соглашений направлена на повышение обороноспособности и устойчивости Украины, включая поддержку энергетики и восстановления, проработку двустороннего соглашения по дронам, а также вопросы, связанные с будущим членством Украины в Евросоюзе.