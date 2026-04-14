В Индии при взрыве на электростанции погибли не менее 10 человек

Не менее 10 человек погибли и 40 получили ранения в результате взрыва котла на электростанции в индийском штате Чхаттисгарх.

Инцидент произошел на электростанции Vedanta примерно в 228 км к северо-востоку от столицы штата.

Сообщается, что часть рабочих может оставаться под завалами. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

По предварительным данным, взрыв произошел в котельной трубе электростанции в момент, когда рабочие находились на обеденном перерыве.