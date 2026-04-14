В Индии при взрыве на электростанции погибли не менее 10 человек
Другие страны
- 14 апреля, 2026
- 19:26
Не менее 10 человек погибли и 40 получили ранения в результате взрыва котла на электростанции в индийском штате Чхаттисгарх.
Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.
Инцидент произошел на электростанции Vedanta примерно в 228 км к северо-востоку от столицы штата.
Сообщается, что часть рабочих может оставаться под завалами. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, состояние некоторых из них оценивается как критическое.
По предварительным данным, взрыв произошел в котельной трубе электростанции в момент, когда рабочие находились на обеденном перерыве.
Последние новости
23:06
Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном КавказеВнешняя политика
22:46
Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи ЛивануДругие страны
22:29
Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:17
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в ГеранбоеПроисшествия
22:13
Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороныВ регионе
22:08
Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:56
Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в НикосииДругие страны
21:52
В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режимИнфраструктура
21:43