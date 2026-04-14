Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Индии при взрыве на электростанции погибли не менее 10 человек

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 19:26
    Не менее 10 человек погибли и 40 получили ранения в результате взрыва котла на электростанции в индийском штате Чхаттисгарх.

    Инцидент произошел на электростанции Vedanta примерно в 228 км к северо-востоку от столицы штата.

    Сообщается, что часть рабочих может оставаться под завалами. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

    По предварительным данным, взрыв произошел в котельной трубе электростанции в момент, когда рабочие находились на обеденном перерыве.

