Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Сальдо по денежным переводам в Азербайджане выросло на 74%

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 11:28
    Сальдо по денежным переводам в Азербайджане выросло на 74%

    В январе-августе 2026 года сальдо по денежным переводам в Азербайджане составило $751 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно информации, это на 74,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Показатели внешнего сектора остаются благоприятными. По данным таможенной статистики, в январе-августе 2026 года положительное сальдо внешней торговли Азербайджана составило $10,4 млрд.

    В связи с ростом мировых цен на энергоносители, а также положительной динамики экспорта ненефтегазовых товаров и услуг ЦБА допускает пересмотр в сторону повышения прогноза по профициту счета текущих операций на конец 2026 года.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Денежные переводы из Азербайджана
    Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo 74 % artıb
    CBA: Azerbaijan sees over 74% surge in remittances surplus

    Последние новости

    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    12:38
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах

    Туризм
    Лента новостей