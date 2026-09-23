Сальдо по денежным переводам в Азербайджане выросло на 74%
Финансы
- 23 сентября, 2026
- 11:28
В январе-августе 2026 года сальдо по денежным переводам в Азербайджане составило $751 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Согласно информации, это на 74,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Показатели внешнего сектора остаются благоприятными. По данным таможенной статистики, в январе-августе 2026 года положительное сальдо внешней торговли Азербайджана составило $10,4 млрд.
В связи с ростом мировых цен на энергоносители, а также положительной динамики экспорта ненефтегазовых товаров и услуг ЦБА допускает пересмотр в сторону повышения прогноза по профициту счета текущих операций на конец 2026 года.
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