İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo 74 % artıb

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:12
    Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo 74 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo (yəni daxilolmalarla xaricolmaların fərqi) 751 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 74,1 % çoxdur.

    Xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır. Gömrük statistikasına görə, bu ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin xarici ticarətində 10,4 milyard ABŞ dolları məbləğində müsbət saldo qeydə alınıb. Bu ildə qlobal enerji qiymətlərinin yüksəlməsi, eləcə də qeyri-neft-qaz əmtəə və xidmətlər ixracı üzrə müsbət meyillərin davam etməsi ilə əlaqədar AMB-nin 2026-cı ilin sonuna cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozunun artım istiqamətində dəyişməsi ehtimalı var.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Pul baratları
    Сальдо по денежным переводам в Азербайджане выросло на 74%
    CBA: Azerbaijan sees over 74% surge in remittances surplus

    Son xəbərlər

    12:52
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər

    Turizm
    12:50

    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    12:48
    Foto

    Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıb

    Daxili siyasət
    12:47
    Foto

    Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    12:44
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    12:40
    Foto

    Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    12:40

    Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib

    Futbol
    12:35

    Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilib

    Maliyyə
    12:35

    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti