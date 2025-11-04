Сахиль Бабаев: За последние 5 лет расходы на сельское хозяйство выросли почти на 33%
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 13:32
В госбюджете Азербайджана на 2026 год расходы на сельское хозяйство предусмотрены на уровне 1,2 млрд манатов или 3% общих расходов бюджета.
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, в 2026 году бюджетные расходы на сельское хозяйство на 11,5% превысят фактический показатель 2024 года и 1,5% прогноз на 2025 год.
"За последние 5 лет бюджетные расходы на сельское хозяйство увеличились на 302 млн манатов или на 32,8%", - добавил министр.
Последние новости
14:06
Гюльмамедов: Правила расчета ненефтегазовых доходов необходимо усовершенствоватьФинансы
14:06
В Азербайджане фонд зарплат в ненефтяном частном секторе утроился благодаря налоговым льготамФинансы
13:58
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $82,5 млрдФинансы
13:54
Правительство Бельгии обсудит проект по борьбе с дронами на €500 млнДругие страны
13:49
Министр: В бюджете на 2026 год значительная доля расходов направлена на образование и оборонуФинансы
13:44
Гюльмаммедов: Важно повысить качество бюджетной документацииФинансы
13:35
Счетная палата предложила пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджетаФинансы
13:33
Религиозные конфессии выступили с заявлением по случаю 5-й годовщины ПобедыРелигия
13:32