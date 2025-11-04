Сахиль Бабаев: За последние 5 лет расходы на сельское хозяйство выросли почти на 33%

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 13:32
    В госбюджете Азербайджана на 2026 год расходы на сельское хозяйство предусмотрены на уровне 1,2 млрд манатов или 3% общих расходов бюджета.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, в 2026 году бюджетные расходы на сельское хозяйство на 11,5% превысят фактический показатель 2024 года и 1,5% прогноз на 2025 год.

    "За последние 5 лет бюджетные расходы на сельское хозяйство увеличились на 302 млн манатов или на 32,8%", - добавил министр.

