    Sahil Babayev: "Son 5 ildə kənd təsərrüfatı xərcləri 33 %-ə yaxın artıb"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:14
    Sahil Babayev: Son 5 ildə kənd təsərrüfatı xərcləri 33 %-ə yaxın artıb

    2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatı xərcləri 1,2 milyard manat və yaxud büdcə xərclərinin 3 %-i qədər qiymətləndirilir ki, bu da 2024-cü ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 11,5 % çoxdur, 2025-ci ilin proqnozuna nisbətən isə 1,5 % çoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    "Son 5 ildə kənd təsərrüfatı xərcləri 302 milyon manat və yaxud 32,8 % çox artırılıb", - deyə o qeyd edib.

    Сахиль Бабаев: За последние 5 лет расходы на сельское хозяйство выросли почти на 33%

