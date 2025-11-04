Сахиль Бабаев: Ненефтяной ВВП Азербайджана за 5 лет вырос на 63% в номинальном выражении

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:13
    За последние пять лет ненефтяной сектор экономики Азербайджана продемонстрировал устойчивый рост - на 63% в номинальном выражении и на 34 % в реальном.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, на котором обсуждался госбюджета на 2026г.

    По словам министра, в 2026 году объем ВВП ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 101,7 миллиарда манатов, что соответствует реальному росту примерно на 5% по сравнению с текущим годом.

    Sahil Babayev: "Son 5 ildə qeyri-neft-qaz ÜDM-miz nominal ifadədə 63 %, real ifadədə 34 % artıb"
    Sahil Babayev: Azerbaijan's non-oil GDP up 63% in nominal terms over past 5 years

