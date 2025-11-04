Сахиль Бабаев: Ненефтяной ВВП Азербайджана за 5 лет вырос на 63% в номинальном выражении

За последние пять лет ненефтяной сектор экономики Азербайджана продемонстрировал устойчивый рост - на 63% в номинальном выражении и на 34 % в реальном.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, на котором обсуждался госбюджета на 2026г.

По словам министра, в 2026 году объем ВВП ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 101,7 миллиарда манатов, что соответствует реальному росту примерно на 5% по сравнению с текущим годом.