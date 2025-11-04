İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Sahil Babayev: "Son 5 ildə qeyri-neft-qaz ÜDM-miz nominal ifadədə 63 %, real ifadədə 34 % artıb"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:57
    Sahil Babayev: Son 5 ildə qeyri-neft-qaz ÜDM-miz nominal ifadədə 63 %, real ifadədə 34 % artıb

    Son 5 ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ümumi daxili məhsulu (ÜDM) nominal ifadədə 63 %, real ifadədə 34 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    "Gələn il bu rəqəm 101,7 milyard və yaxud bu illə müqayisədə 5 % real artımla proqnozlaşdırılır", - deyə o əlavə edib.

    Sahil Babayev Büdcə zərfi
    Сахиль Бабаев: Ненефтяной ВВП Азербайджана за 5 лет вырос на 63% в номинальном выражении
    Sahil Babayev: Azerbaijan's non-oil GDP up 63% in nominal terms over past 5 years

    Son xəbərlər

    12:37

    Mikayıl Cabbarov: "2029-cu ildə "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsi ÜDM-yə müsbət təsir göstərəcək"

    Energetika
    12:37

    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    Region
    12:36

    Bakıda vətəndaşa əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyinə yalan vəd verən şəxs saxlanılıb

    Digər
    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:29

    Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır

    Digər ölkələr
    12:25
    Foto

    MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunub

    Media
    12:25

    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib

    Biznes
    12:25

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti