Sahil Babayev: "Son 5 ildə qeyri-neft-qaz ÜDM-miz nominal ifadədə 63 %, real ifadədə 34 % artıb"
Maliyyə
- 04 noyabr, 2025
- 11:57
Son 5 ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ümumi daxili məhsulu (ÜDM) nominal ifadədə 63 %, real ifadədə 34 % artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
"Gələn il bu rəqəm 101,7 milyard və yaxud bu illə müqayisədə 5 % real artımla proqnozlaşdırılır", - deyə o əlavə edib.
