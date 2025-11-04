Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Сахиль Бабаев: Бюджет на 2026 год обеспечивает макроэкономическую стабильность

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 11:56
    Сахиль Бабаев: Бюджет на 2026 год обеспечивает макроэкономическую стабильность

    Проект госбюджета Азербайджана на 2026 год обеспечит макроэкономическую, фискальную и монетарную стабильность в стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на следующий год.

    По его словам, в бюджете учтены соответствующие меры для обеспечения обороноспособности и безопасности страны, а также предусмотрено финансирование в полном объеме социальных мер.

    Он отметил, что в следующем году ожидается производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в размере 134,1 млрд манатов: "Реальный рост ожидается на 2,9% по сравнению с 2025 годом. Если посмотреть на последние 5 лет, то наш ВВП по бюджету вырос в номинальном выражении на 36,7 млрд манатов или на 39,3%. В реальном выражении рост составил 19%".

    Сахиль Бабаев Милли Меджлис Бюджетный пакет ВВП
    Sahil Babayev: "2026-cı ilin büdcə paketi makro-iqtisadi, fiskal və monitor sabitliyi təmin edir"
    Sahil Babayev: 2026 budget aims to ensure macroeconomic, fiscal, social stability

    Последние новости

    12:37

    Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным сектором

    Финансы
    12:31

    Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

    Финансы
    12:30

    Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

    Финансы
    12:25

    В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ

    В регионе
    12:24

    В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсов

    Происшествия
    12:22

    Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Конти

    Другие страны
    12:21

    Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВП

    Финансы
    12:14

    В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате

    Индивидуальные
    12:13

    Сахиль Бабаев: Ненефтяной ВВП Азербайджана за 5 лет вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    Лента новостей