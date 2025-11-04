Сахиль Бабаев: Бюджет на 2026 год обеспечивает макроэкономическую стабильность

Проект госбюджета Азербайджана на 2026 год обеспечит макроэкономическую, фискальную и монетарную стабильность в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на следующий год.

По его словам, в бюджете учтены соответствующие меры для обеспечения обороноспособности и безопасности страны, а также предусмотрено финансирование в полном объеме социальных мер.

Он отметил, что в следующем году ожидается производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в размере 134,1 млрд манатов: "Реальный рост ожидается на 2,9% по сравнению с 2025 годом. Если посмотреть на последние 5 лет, то наш ВВП по бюджету вырос в номинальном выражении на 36,7 млрд манатов или на 39,3%. В реальном выражении рост составил 19%".