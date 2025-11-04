İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sahil Babayev: "2026-cı ilin büdcə paketi makro-iqtisadi, fiskal və monitor sabitliyi təmin edir"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:29
    Sahil Babayev: 2026-cı ilin büdcə paketi makro-iqtisadi, fiskal və monitor sabitliyi təmin edir
    Sahil Babayev

    2026-cı ilin büdcə paketi makro-iqtisadi, fiskal və monitor sabitliyi təmin edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında - "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, büdcə paketi çərçivəsində ölkəmizin müdafiə qabiliyyəti və təhlükəsliyinin təminatı üçün müvafiq tədbirlər tam şəkildə nəzərə alınıb: "Hər bir azərbaycanlının sosial rifahının təmin edilməsi istiqamətində də tədbirlər tam şəkildə müəyyən olunub və sosial tədbirlərin tam maliyyələşdirilməsi nəzərə tutulub".

    O qeyd edib ki, növbəti ildə Azərbaycanda 134,1 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunacağı gözlənilir: "Bu, 2025-ci illə müqayisədə 2,9 %-lik bir real artımdır. Son 5 ilə nəzər saldıqda bizim büdcə üzrə ÜDM-miz nominal ifadədə 36,7 milyard manat və yaxud 39,3 % artıb. Real ifadədə isə bu, 19 %-lik artım deməkdir".

    Azərbaycan Sahil Babayev makro-iqtisadi büdcə
    Сахиль Бабаев: Бюджет на 2026 год обеспечивает макроэкономическую стабильность
    Sahil Babayev: 2026 budget aims to ensure macroeconomic, fiscal, social stability

