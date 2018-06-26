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    S&P повысило суверенный рейтинг Греции

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По данным S&P, позитивный прогноз рейтинга отражает улучшившийся баланс рисков кредитоспособности страны. 

    "Мы могли бы рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении рейтинга, если рост прямых иностранных инвестиций продолжится, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы", - сообщается в заявлении S&P.

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