S&P повысило суверенный рейтинг Греции

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным S&P, позитивный прогноз рейтинга отражает улучшившийся баланс рисков кредитоспособности страны.

"Мы могли бы рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении рейтинга, если рост прямых иностранных инвестиций продолжится, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы", - сообщается в заявлении S&P.