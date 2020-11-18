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S&P: Объем новых кредитов в банках Азербайджана сократится

S&P: Объем новых кредитов в банках Азербайджана сократится S&P считает, что пандемия и низкие цены на нефть негативно повлияли на экономику Азербайджана
Финансы
18 ноября 2020 г. 12:05
S&P: Объем новых кредитов в банках Азербайджана сократится

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что в 2020 году в банках Азербайджана будет наблюдаться снижение объемов новых кредитов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства.

Согласно отчету, в этом году расходы по банковским кредитам увеличатся: "В 2020 году кредитные расходы достигнут 4%. В 2015-2019 годах эта цифра была на уровне 3,2%".

S&P считает, что пандемия и низкие цены на нефть негативно повлияли на экономику Азербайджана: "40% ВВП Азербайджана, 50% доходов бюджета и более 90% экспорта зависят от сектора углеводородов. Низкие цены на нефть и впредь будут негативно влиять на перспективы экономического развития Азербайджана. Сочетание этих уязвимостей приводят к несбалансированности в банковском секторе и повышению давления на качество активов.

В 2020 году мы ожидаем экономический спад в Азербайджане на 6,9%, а в 2021 году - рост на 3%”.

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Версия на английском языке S&P: Azerbaijan banks to observe decline in new loans
Версия на азербайджанском языке S&P": Bu il Azərbaycan banklarında yeni kreditlərin həcmində azalma olacaq

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