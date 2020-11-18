S&P: Объем новых кредитов в банках Азербайджана сократится

S&P считает, что пандемия и низкие цены на нефть негативно повлияли на экономику Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что в 2020 году в банках Азербайджана будет наблюдаться снижение объемов новых кредитов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства.

Согласно отчету, в этом году расходы по банковским кредитам увеличатся: "В 2020 году кредитные расходы достигнут 4%. В 2015-2019 годах эта цифра была на уровне 3,2%".

S&P считает, что пандемия и низкие цены на нефть негативно повлияли на экономику Азербайджана: "40% ВВП Азербайджана, 50% доходов бюджета и более 90% экспорта зависят от сектора углеводородов. Низкие цены на нефть и впредь будут негативно влиять на перспективы экономического развития Азербайджана. Сочетание этих уязвимостей приводят к несбалансированности в банковском секторе и повышению давления на качество активов.

В 2020 году мы ожидаем экономический спад в Азербайджане на 6,9%, а в 2021 году - рост на 3%”.