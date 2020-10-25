S&P: Азербайджан будет поддерживать стабильность курса маната к доллару США

В то же время давление на обменный курс сохраняется ввиду волатильных цен на нефть и обесценения валют основных торговых партнеров Азербайджана

Ввиду уровня долларизации кредитного портфеля банковского сектора Азербайджана, оцениваемого в 32%, риски, способные нарушить стабильность финансового сектора и связанные с возможными изменениями режима обменного курса, могут существенно возрасти.

Как передает Report , об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Мы по-прежнему полагаем, что Азербайджан будет поддерживать фактическую привязку маната к доллару США. В то же время давление на обменный курс сохраняется ввиду волатильных цен на нефть и обесценения валют основных торговых партнеров Азербайджана. Непоследовательные корректировки обменного курса [как это было в 2005 году] могут дестабилизировать макроэкономическую ситуацию и обусловить рост кредитных рисков для банковского сектора", - отмечается в сообщении S&P.

Аналитики агентства полагают, что в краткосрочной перспективе объем валютной ликвидности в банковской системе страны может сократиться, если резиденты будут все более активно конвертировать свои сбережения в иностранную валюту, а отток депозитов, номинированных в долларах США, ускорится. "Ранее, в 2015 году, после резкого снижения цен на нефть, ситуация стремительно развивалась по похожему сценарию. Насколько мы понимаем, до настоящего времени не отмечалось ни увеличения объема конвертации вкладов резидентов в иностранную валюту, ни фактов изъятия их из банков", - .