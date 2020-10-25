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S&P подтвердил кредитные рейтинги Азербайджана

S&P подтвердил кредитные рейтинги Азербайджана Следующая по графику публикация по суверенным рейтингам Азербайджана должна состояться в январе 2021 года
Финансы
25 октября 2020 г. 14:36
S&P подтвердил кредитные рейтинги Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВ+/В".

Как передает Report со ссылкой на отчет S&P, прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Азербайджана пересмотрен со "Стабильного" на "Негативный".

"Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам на «Стабильный», если напряженность и затянувшаяся неопределенность в отношении вооруженного конфликта уменьшатся, предотвращая негативное влияние на бюджетные показатели, платежный баланс и перспективы роста", - говорится в сообщении.

Следующая по графику публикация по суверенным рейтингам Азербайджана должна состояться в январе 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке S&P Azərbaycanın kredit reytinqini təsdiqləyib

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