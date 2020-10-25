S&P подтвердил кредитные рейтинги Азербайджана

Следующая по графику публикация по суверенным рейтингам Азербайджана должна состояться в январе 2021 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВ+/В".

Как передает Report со ссылкой на отчет S&P, прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Азербайджана пересмотрен со "Стабильного" на "Негативный".

"Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам на «Стабильный», если напряженность и затянувшаяся неопределенность в отношении вооруженного конфликта уменьшатся, предотвращая негативное влияние на бюджетные показатели, платежный баланс и перспективы роста", - говорится в сообщении.

Следующая по графику публикация по суверенным рейтингам Азербайджана должна состояться в январе 2021 года.