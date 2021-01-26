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Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился почти на 14%

Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился почти на 14% За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 6 296 сделок, что на 3,7% больше, чем годом ранее
Финансы
26 января 2021 г. 18:02
Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился почти на 14%

В 2020 году на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 14 129,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,7% меньше, чем в 2019 году.

Из этого объема 9 046,1 млн манатов сформировалась на первичном рынке (спад на 31,4%), 5 083,4 млн манатов - на вторичном рынке (рост на 58,9%).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 6 296 сделок, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Из них 1 491 пришлось на первичный рынок (на 20,7% меньше), а 4 805 - на вторичный рынок (на 14,6% больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 14%-ə yaxın azalıb

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