Розничный товарооборот в Азербайджане увеличился

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 26,2 млрд манатов, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 13 133,9 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 13 024,2 млн манатов - непродовольственные товары. Стоимостный объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,1% и 3,3% по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,9% средств на продовольственные товары, 4,3% - напитки и табачные изделия, 18,2% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,3% - электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,6% - иные непродовольственные товары.

В январе-сентябре 16,9% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 50,8% - частными предпринимателями, 32,3% - на рынках и ярмарках.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 296,3 манатов, что в номинальном выражении на 12,9 маната больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 148,8 манатов, непродовольственных товаров – 147,5 маната.