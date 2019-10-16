​Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе-сентябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 27,6 млрд манатов, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 13947,1 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 13630,3 млн манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,6% и 3,3% по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,9% средств на продовольственные товары, 4,7% - напитки и табачные изделия, 18,1% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,2% - электрические товары и мебель, 5,5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,5% - прочие непродовольственные товары.

За 9 месяцев этого года 20,9% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 49,7% - индивидуальными предпринимателями, 29,4% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 27,9%, физических лиц - на 0,6%, рынков и ярмарок сократился на 6,3%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 309,8 маната, что в номинальном выражении на 13,5 маната больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 156,7 маната, непродовольственных товаров – 153,1 маната.