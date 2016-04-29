​Российский индекс потребительского доверия Nielsen упал до исторического минимума

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале 2016 года российский индекс потребительского доверия Nielsen достиг самых низких значений за всю 11-летнюю историю наблюдений. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, рекордно низкой стала доля россиян со свободными деньгами, оставшимися после оплаты обязательных счетов и трат на основные нужды, - 82%. Например, в кризис 2009 года эта цифра колебалась в районе 93-96%.

В первом квартале 2016 года общее число россиян, стремящихся экономить, достигло 76%. Согласно индексу потребительского доверия Nielsen, от покупки одежды отказался 61% опрошенных (55% в 2015), с приобретением электроники решили повременить 45% (43% год назад). Более половины россиян - 52% - стали экономить на продуктах питания.

Глава агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров отметил, что покупатели корректируют свои потребительские стратегии - люди стали рациональнее подходить к выбору магазинов, оценивая их по разным параметрам, от соотношения уровня цен до ассортимента. При этом россияне стали меньше уделять внимания удобству расположения торговых точек.

По мнению доцента кафедры экономической социологии ВШЭ Диляры Ибрагимовой, индекс потребительского доверия может вырасти во втором квартале текущего года за счет "сезонности", но существенного изменения ситуации в ближайшее время ждать не стоит.