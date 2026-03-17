    Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 году

    Финансы
    • 17 марта, 2026
    • 12:47
    Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 году

    Резиденты Азербайджана в 2025 году инвестировали в экономику зарубежных стран $2 млрд 528,1 млн.

    Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

    По его словам, первое место в списке этих стран занял Израиль с проектом газового месторождения "Тамар": "В третьем квартале прошлого года были осуществлены инвестиции в размере $543 млн, связанные с этим месторождением в Средиземном море. Кроме того, за год $345 млн были инвестированы в Турцию, $329,1 млн - в ОАЭ, $212,3 млн - в Великобританию и $179,5 млн - в Грузию".

    Насиров добавил, что за отчетный период прямые инвестиции иностранных резидентов в страну составили $6 млрд 595,3 млн: "Первое место заняла Великобритания с $1 млрд 735,8 млн. Далее следуют Турция ($1 млрд 230,85 млн), Южный Кипр ($751,1 млн), ОАЭ ($404,8 млн) и Иран ($375,3 млн)".

    Резиденты Азербайджана Центробанк Азербайджана Самир Насиров Зарубежные инвестиции
