    AMB ötən il ölkəyə və ölkədən investisiya qoyuluşunun məbləğini açıqlayıb

    AMB ötən il ölkəyə və ölkədən investisiya qoyuluşunun məbləğini açıqlayıb

    2025-ci ildə Azərbaycan rezidentləri xarici ölkələrin iqtisadiyyatına 2 milyard 528 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu baxımdan I yerdə "Tamar" qaz yatağı layihəsi ilə əlaqədar İsrail qərarlaşıb: "Aralıq dənizində yerləşən yataqla bağlı 543 milyon ABŞ dolları investisiya qoyuluşu ötən ilin III rübündə həyata keçirilib, bu barədə məlumat vermişdik. Bundan başqa, il ərzində ​Türkiyəyə 345 milyon ABŞ dolları, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 329,1 milyon ABŞ dolları, Böyük Britaniyaya 212,3 milyon ABŞ dolları, Gürcüstana isə 179,5 milyon ABŞ dolları birbaşa xarici investisiya yatırılıb".

    "Xaricə investisiya qoyuluşunun 1 milyard 441 milyon ABŞ dolları qeyri-neft-qaz sektoruna yönəlib. Bu, illik müqayisədə 6,1 % çoxdur. Bu da əsasən dövlət və özəl müəssisələrin, o cümlədən bankların və investisiya şirkətlərinin xarici qiymətli kağızlara yatırdıqları pullardır", - deyə S.Nəsirov qeyd edib.

    Bundan başqa, AMB rəsmisi deyib ki, hesabat dövründə xarici rezidentlər ölkəyə 6 milyard 595,3 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb: "Bu baxımdan I yeri 1 milyard 735,8 milyon ABŞ dolları ilə Böyük Britaniya tutub. Növbəti yerlərdə Türkiyə (1 milyard 230,85 milyon ABŞ dolları), Cənubi Kipr (751,1 milyon ABŞ dolları), Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (404,8 milyon ABŞ dolları) və İran (375,3 milyon ABŞ dolları) qərarlaşıb".

    Son xəbərlər

    12:24

    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    12:18
    Foto

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    12:14

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Biznes
    12:14

    Sabah 17 dərəcə isti gözlənilir

    Ekologiya
    12:14
    Foto
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:07

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir

    Xarici siyasət
    12:06

    Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdir

    Elm və təhsil
    12:05

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti