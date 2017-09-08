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    Резервы Центробанка Азербайджана приблизились к 5,1 млрд долларов

    За последний год эта цифра увеличилась на 22%
    © Report

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 сентября 2017 года составил 5 101,2 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 августа увеличились на 68,1 млн долларов или 1,35%.

    По сравнению с началом года валютные резервы регулятора увеличились на 1 126,8 млн долларов или 28,35%, а в годовом исчислении - на 908,7 млн долларов или 21,67%.

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