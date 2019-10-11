Рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило реформы в финансовом секторе Азербайджана

Рейтинговое агентство Moody's в последнем отчете подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "Ba2".

Как сообщает Report, по данным агентства, реформы в финансовом секторе направлены на снижение долгового риска населения и восстановление кредитования.

Обеспечение внутриполитической стабильности за счет статуса чистого кредитора и эффективного направления нефтегазовых доходов в другие сектора расценено Moody's как сильный фактор кредитной надежности страны.

Moody's считает положительной тенденцию роста кредитов в финансовом секторе страны. По оценкам агентства, объем кредитов физическим лицам и учреждениям растет с декабря 2018 года.