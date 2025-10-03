Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Реструктуризированные кредиты в Азербайджане составляют более 1 млрд манатов

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 18:11
    Реструктуризированные кредиты в Азербайджане составляют более 1 млрд манатов

    Объем реструктуризированных кредитов в Азербайджане сократился в первой половине этого года на 3,6% (40 млн манатов), до 1,07 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.

    Согласно данным, объем реструктуризированных бизнес-кредитов сократился на 87,5 млн манатов, объем потребительских кредитов увеличился на 45 млн манатов, а объем ипотечных кредитов существенно не изменился.

    ЦБА кредиты бизнес-кредиты
    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur
    Restructured loans in Azerbaijan exceed $628M

    Лента новостей