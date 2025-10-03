Реструктуризированные кредиты в Азербайджане составляют более 1 млрд манатов
Объем реструктуризированных кредитов в Азербайджане сократился в первой половине этого года на 3,6% (40 млн манатов), до 1,07 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.
Согласно данным, объем реструктуризированных бизнес-кредитов сократился на 87,5 млн манатов, объем потребительских кредитов увеличился на 45 млн манатов, а объем ипотечных кредитов существенно не изменился.
