Реструктуризированные кредиты в Азербайджане составляют более 1 млрд манатов

Объем реструктуризированных кредитов в Азербайджане сократился в первой половине этого года на 3,6% (40 млн манатов), до 1,07 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.

Согласно данным, объем реструктуризированных бизнес-кредитов сократился на 87,5 млн манатов, объем потребительских кредитов увеличился на 45 млн манатов, а объем ипотечных кредитов существенно не изменился.