Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 17:51
Bu ilin I yarısında Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kredit portfeli 3,6 % (40 milyon manat) azalaraq 1,07 milyard manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, restrukturizasiya olunmuş biznes kreditlərinin məbləği 87,5 milyon manat azalıb, istehsak kreditlərinin məbləği 45 milyon manat artıb, ipoteka kreditlərinin məbləği isə ciddi dəyişməyib.
