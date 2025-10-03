İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:51
    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kredit portfeli 3,6 % (40 milyon manat) azalaraq 1,07 milyard manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, restrukturizasiya olunmuş biznes kreditlərinin məbləği 87,5 milyon manat azalıb, istehsak kreditlərinin məbləği 45 milyon manat artıb, ipoteka kreditlərinin məbləği isə ciddi dəyişməyib.

    restrukturizasiya Azərbaycan Mərkəzi Bankı kredit portfeli

    Son xəbərlər

    18:04

    Azərbaycanın sığorta sektoru bu il 5 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    17:58

    DİN: Bank kartlarına kibermüdaxilə halları var

    Hadisə
    17:57

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 1 % azalıb

    Digər
    17:56

    Yaşıllıqların kəsilməsi ilə bağlı təbiətə 150 min manatdan çox ziyan dəyib

    Hadisə
    17:52

    Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilib

    Region
    17:51

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur

    Maliyyə
    17:49

    Azərbaycanın iki parabadmintonçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    17:49

    Kopenhagen sammiti - sülhə mane olanlar İlham Əliyevin sülh gündəliyinə təslim oldular - ŞƏRH

    Analitika
    17:48

    Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti