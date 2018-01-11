Решение Южной Кореи обрушило биткоин

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Курс биткоина упал до 13 тыс. долларов после сообщений о подготовке Южной Кореей законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что власти страны обеспокоены чрезмерным ростом криптовалютных спекуляций и готовят законопроект, подразумевающий запрет торговли цифровой валютой. Отмечается, что Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

После новости стоимость биткоина упала до 13 130 долларов, сейчас криптовалюта стоит 13 455 долларов, капитализация рынка биткоина равна 226 млрд долларов. Рыночная доля биткоина составляет 34,7%. Общая капитализация рынка – 652 млрд долларов.

Аналитическая группа Report прогнозирует снижение капитализации крипторынка еще примерно на 20%, затем ожидается переход в восходящий тренд и рост вдвое, до 1 трлн долларов.