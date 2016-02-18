​Report: Укрепление доллара продолжится

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Руководители Федеральной резервной службы (ФРС) выразили опасения относительно мировой экономики и прогнозов по инфляции в США. Эти факторы могут оказать влияние на планы регулятора по повышению ключевой ставки.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, последнее заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) показало, что регулятор выражает опасения относительно реализации декабрьского прогноза о четырех повышениях ключевой ставки в этом году.

ФРС обнародовала три причины для изменения планов по повышению ставки. Так, в первую очередь, ФРС беспокоит замедление темпов роста китайской экономики. По мнению финансистов, ухудшение конъюнктуры в КНР может привести к усилению напряженности в финансовой системе развивающихся стран и, что особенно важно, в экономиках крупных торговых партнеров США, таких как Мексика и Канада. При этом Bloomberg отмечает, что если перспективы Китая все же не прояснятся к ближайшему заседанию ФРС, которое ожидается 15-16 марта, ужесточать денежно-кредитную политику многим членам Центробанка представляется чересчур смелым.

Еще одним поводом для беспокойства является волатильность мировых финансовых рынков. По последствиям для экономики дальнейшее устойчивое падение акций и расширение кредитных спредов будут "практически равносильны дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики".

В то же время, руководители ФРС считают, что прогнозы по американской экономике стали более неопределенными, а потому разумно удостовериться в точности прогнозов по инфляции. В декабре члены ФРС прогнозировали достижение инфляции в 2% к концу 2017 года. Однако, если сроки придется пересмотреть, то темпы повышения ставок, скорее всего, замедлятся, отмечает агентство.

Аналитическая группа Report считает, что если ФРС не повысит ставки, доллар продолжит укрепляться на фоне процентных спредов, расширившихся в результате применения Европейским Центробанком и Центробанком Японии отрицательных ставок.