    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых премий (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 27 октября, 2025
    • 11:13
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых премий (январь-сентябрь, 2025)

    Report представляет рэнкинг страховых компаний страны по сумме собранных страховых премий за январь-сентябрь этого года, со ссылкой на Центральный банк Азербайджана:

    Страховые компании

    Страховые взносы

    (в млн манат)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    530,839

    14,8%

    2

    PASHA Insurance

    272,931

    10,4%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    81,124

    26,9%

    4

    Gala Insurance

    63,925

    4,1%

    5

    Ateshgah Insurance

    48,677

    3,6%

    6

    Mega Insurance

    25,693

    -6,1%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    24,760

    28,8%

    8

    Gala Life Insurance

    22,742

    20,0%

    9

    Xalq Insurance

    20,538

    23,0%

    10

    Agro Insurance

    15,747

    28,4%

    11

    Mega Life Insurance

    12,340

    77,8%

    12

    A-Group Insurance

    11,159

    4,9%

    13

    Xalq Life Insurance

    8,393

    4,0%

    14

    Atainsurance

    7,541

    -4,6%

    15

    Azinsurance

    6,358

    -10,1%

    16

    Silkway Insurance

    4,488

    -14,7%

    Итого

    1 157,254

    13,0%
    ЦБА рэнкинг страховые компании
