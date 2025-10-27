Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 10:59
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta haqları
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
530,839
|
14,8%
|
2
|
PASHA Insurance
|
272,931
|
10,4%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
81,124
|
26,9%
|
4
|
Gala Insurance
|
63,925
|
4,1%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
48,677
|
3,6%
|
6
|
Mega Insurance
|
25,693
|
-6,1%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
24,760
|
28,8%
|
8
|
Gala Life Insurance
|
22,742
|
20,0%
|
9
|
Xalq Insurance
|
20,538
|
23,0%
|
10
|
Agro Insurance
|
15,747
|
28,4%
|
11
|
Mega Life Insurance
|
12,340
|
77,8%
|
12
|
A-Group Insurance
|
11,159
|
4,9%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
8,393
|
4,0%
|
14
|
Atainsurance
|
7,541
|
-4,6%
|
15
|
Azinsurance
|
6,358
|
-10,1%
|
16
|
Silkway Insurance
|
4,488
|
-14,7%
|
Cəmi
|
1 157,254
|
13,0%
