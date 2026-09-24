Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по страховым выплатам (январь-август, 2026)
- 24 сентября, 2026
- 11:14
Report, ссылаясь на данные Центрального банка Азербайджана, публикует рейтинг страховых компаний республики по общему объему страховых выплат, произведенных в период с января по август 2026 года:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые выплаты
(в млн манатах)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
477,193
|
27,0%
|
2
|
PASHA Insurance
|
115,057
|
27,2%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
80,405
|
91,3%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
28,328
|
7,5%
|
5
|
Gala Insurance
|
16,254
|
-5,4%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
12,334
|
53,4%
|
7
|
Mega Insurance
|
11,306
|
7,6%
|
8
|
A-Group Insurance
|
8,522
|
18,7%
|
9
|
Xalq Insurance
|
6,494
|
-4,0%
|
10
|
Mega Life Insurance
|
4,278
|
20,5%
|
11
|
Xalq Life Insurance
|
3,279
|
-15,0%
|
12
|
Gala Life Insurance
|
3,271
|
55,1%
|
13
|
Atainsurance
|
3,203
|
-11,0%
|
14
|
Agro Insurance
|
1,708
|
-64,8%
|
15
|
Azinsurance
|
1,247
|
3,9%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,274
|
101,8%
|
|
Всего
|
773,153
|
28,1%