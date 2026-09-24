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    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin görə renkinqi (Yanvar-avqust, 2026)

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:13
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin görə renkinqi (Yanvar-avqust, 2026)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-avqust aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta ödənişləri

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    477,193

    27,0%

    2

    PASHA Insurance

    115,057

    27,2%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    80,405

    91,3%

    4

    Ateshgah Insurance

    28,328

    7,5%

    5

    Gala Insurance

    16,254

    -5,4%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    12,334

    53,4%

    7

    Mega Insurance

    11,306

    7,6%

    8

    A-Group Insurance

    8,522

    18,7%

    9

    Xalq Insurance

    6,494

    -4,0%

    10

    Mega Life Insurance

    4,278

    20,5%

    11

    Xalq Life Insurance

    3,279

    -15,0%

    12

    Gala Life Insurance

    3,271

    55,1%

    13

    Atainsurance

    3,203

    -11,0%

    14

    Agro Insurance

    1,708

    -64,8%

    15

    Azinsurance

    1,247

    3,9%

    16

    Silkway Insurance

    0,274

    101,8%

    Cəmi

    773,153

    28,1%

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Sığorta renkinqi
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по страховым выплатам (январь-август, 2026)
    Ranking of insurance companies in Azerbaijan by insurance payouts (January-August 2026)
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