Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-сентябрь, 2025)

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по объему страховых выплат в январе-сентябре этого года:

№ Страховая компания Страховые взносы (млн манатов) Годовая динамика 1 PASHA Life Insurance 427,062 34,7% 2 PASHA Insurance 102,969 -0,3% 3 Ateshgah Life Insurance 47,513 28,8% 4 Ateshgah Insurance 29,471 69,4% 5 Gala Insurance 19,401 70,6% 6 Mega Insurance 11,836 12,8% 7 Azerbaijan Industry Insurance 9,011 25,2% 8 A-Group Insurance 8,250 -15,4% 9 Xalq Insurance 7,639 -1,6% 10 Agro Insurance 4,969 31,8% 11 Atainsurance 4,103 32,4% 12 Xalq Life Insurance 4,078 -15,9% 13 Mega Life Insurance 3,850 448,0% 14 Gala Life Insurance 2,161 -39,2% 15 Azinsurance 1,364 18,0% 16 Silkway Insurance 0,220 -10,9% Итого 683,896 23,5%