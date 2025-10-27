Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:00
    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta ödənişləri

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    427,062

    34,7%

    2

    PASHA Insurance

    102,969

    -0,3%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    47,513

    28,8%

    4

    Ateshgah Insurance

    29,471

    69,4%

    5

    Gala Insurance

    19,401

    70,6%

    6

    Mega Insurance

    11,836

    12,8%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    9,011

    25,2%

    8

    A-Group Insurance

    8,250

    -15,4%

    9

    Xalq Insurance

    7,639

    -1,6%

    10

    Agro Insurance

    4,969

    31,8%

    11

    Atainsurance

    4,103

    32,4%

    12

    Xalq Life Insurance

    4,078

    -15,9%

    13

    Mega Life Insurance

    3,850

    448,0%

    14

    Gala Life Insurance

    2,161

    -39,2%

    15

    Azinsurance

    1,364

    18,0%

    16

    Silkway Insurance

    0,220

    -10,9%

    Cəmi

    683,896

    23,5%
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-сентябрь, 2025)

