Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
- 27 oktyabr, 2025
- 11:00
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta ödənişləri
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
427,062
|
34,7%
|
2
|
PASHA Insurance
|
102,969
|
-0,3%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
47,513
|
28,8%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
29,471
|
69,4%
|
5
|
Gala Insurance
|
19,401
|
70,6%
|
6
|
Mega Insurance
|
11,836
|
12,8%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
9,011
|
25,2%
|
8
|
A-Group Insurance
|
8,250
|
-15,4%
|
9
|
Xalq Insurance
|
7,639
|
-1,6%
|
10
|
Agro Insurance
|
4,969
|
31,8%
|
11
|
Atainsurance
|
4,103
|
32,4%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
4,078
|
-15,9%
|
13
|
Mega Life Insurance
|
3,850
|
448,0%
|
14
|
Gala Life Insurance
|
2,161
|
-39,2%
|
15
|
Azinsurance
|
1,364
|
18,0%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,220
|
-10,9%
|
Cəmi
|
683,896
|
23,5%