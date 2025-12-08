Stolüstü tennisçini yumruqla vuran məşqçi 6 ay idmandan uzaqlaşdırılıb
08 dekabr, 2025
- 15:08
Rusiya Stolüstü Tennis Federasiyası Sverdlovsk vilayətindən olan məşqçini idmançıya hücum etdiyinə görə altı ay müddətinə diskvalifikasiya edib.
"Report" "TASS"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Aleksandr Zaxarov Kuboku zamanı baş verib.
Qarşılaşma zamanı rəqibinə uduzan 11 yaşlı stolüstü tennisçi məşqçisi tərəfindən üzündən yumruq zərbəsi alıb. Hadisəni törədən məşqçi eyni zamanda zərərçəkən idmançının atasıdır.
Bu davranışına görə o, dərhal yarışdan uzaqlaşdırılıb
Rusiya Stolüstü Tennis Federasiyasının İdman İntizam Komissiyası məşqçini 6 ay idmandan kənarlaşdırıb.
