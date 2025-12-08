İspaniya klubu "Barselona"nın futbolçusunu icarəyə götürmək istəyir
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 15:30
İspaniyanın "Jirona" klubu "Barselona"nın futbolçusu Mark Bernalı icarəyə götürmək istəyir.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı yarımmüdafiəçinin mümkün keçidi qış transfer dönəmində reallaşa bilər.
La Liqa təmsilçisi oyunçu üçün təklif hazırlayır. Klub rəhbərliyi turnir cədvəlində aşağı pillələrdə olduğu üçün heyəti gücləndirmək niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Mark Bernal "Barselona"nın yetirməsidir.
Son xəbərlər
16:13
Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilibKomanda
16:10
Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"İKT
16:09
Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaqRegion
16:07
Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edibBiznes
16:05
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
16:03
Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıbHadisə
16:02
Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"Energetika
16:02
Rəy
Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRHAnalitika
16:01
Foto
Video