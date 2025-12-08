İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İspaniya klubu "Barselona"nın futbolçusunu icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:30
    İspaniya klubu Barselonanın futbolçusunu icarəyə götürmək istəyir

    İspaniyanın "Jirona" klubu "Barselona"nın futbolçusu Mark Bernalı icarəyə götürmək istəyir.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı yarımmüdafiəçinin mümkün keçidi qış transfer dönəmində reallaşa bilər.

    La Liqa təmsilçisi oyunçu üçün təklif hazırlayır. Klub rəhbərliyi turnir cədvəlində aşağı pillələrdə olduğu üçün heyəti gücləndirmək niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Mark Bernal "Barselona"nın yetirməsidir.

    Mark Bernal Jirona "Barselona"

