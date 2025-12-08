İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ana həbsdə olan oğluna telefon keçirməyə cəhd edib

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:26
    Ana həbsdə olan oğluna telefon keçirməyə cəhd edib

    Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 11 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə mobil telefon keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məhkumla qısamüddətli görüşə gəlmiş anasının üzərinə və əşyalarına baxış keçirilən zaman ona məxsus əl çantasının gizli saxlanc yerində gizlədilmiş, daxilində danışıq kartı olan 1 ədəd "Samsung" markalı mobil telefon aparatı aşkar olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəzaçəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxslərə qadağan olunmuş əşyaların verilməsi və ya ötürülməsinin cinayət məsuliyyətinə səbəb olduğu bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırılır.

    Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət cəzaçəkmə müəssisəsi

    Son xəbərlər

    15:35
    Foto

    Turizm şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura tanışlıq səfərləri təşkil edilib

    Turizm
    15:31
    Foto

    DOST mərkəzlərində xidmət göstərilən vətəndaşların sayı 4 milyona çatıb

    Daxili siyasət
    15:30

    İspaniya klubu "Barselona"nın futbolçusunu icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    15:26

    Ana həbsdə olan oğluna telefon keçirməyə cəhd edib

    Hadisə
    15:22

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 27 650 bilet satılıb

    Futbol
    15:18

    Kamboca Tailandın ittihamlarını təkzib edir

    Digər ölkələr
    15:16

    ABŞ Konqresi 2026-cı il üçün rekord məbləğdə hərbi büdcəni təqdim edib

    Digər ölkələr
    15:10

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 188 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    15:08

    Stolüstü tennisçini yumruqla vuran məşqçi 6 ay idmandan uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti