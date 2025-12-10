Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры

    Kультурная политика
    • 10 декабря, 2025
    • 11:20
    Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры

    В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на форуме "Культура и право: современные вызовы".

    По его словам, подробности о новых подходах будут обнародованы в ближайшее время.

    Керимли также отметил, что Азербайджан обладает богатой культурой, которая сыграла значительную и фундаментальную роль в формировании государственности.

    Министр также затронул связь между культурой и правом: "Понятие культуры лежит в основе всего, наши культурные ценности должны учитываться также в правовой системе, и на этой основе должно формироваться законодательство. Что касается вопросов пропаганды культурной концепции в обществе, культурная идентичность формируется исторически, и каждый из нас должен гордиться ею и вместе бороться против сил, которые пытаются отделить нас от нее. Потому что азербайджанская культура - это не только сфера ответственности министерства или деятелей культуры. Это процесс, который объединяет все азербайджанское общество".

    Адиль Керимли Культура и право форум
    Adil Kərimli: Mədəniyyətlə bağlı yeni yanaşmalar hazırlanır
    Elvis

    Последние новости

    11:41

    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Энергетика
    11:40

    Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами

    Kультурная политика
    11:37

    ЦБА: Годовая инфляция движется по прогнозируемой траектории

    Финансы
    11:34

    Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые риски

    Бизнес
    11:24

    Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочь

    Это интересно
    11:24

    Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в Индии

    Финансы
    11:21

    Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%

    Финансы
    11:20

    Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры

    Kультурная политика
    11:15

    Бахтияр Асланбейли: Азербайджану передано около 60 млн кубометров попутного газа, добытого с АЧГ

    Энергетика
    Лента новостей