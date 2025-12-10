Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры
- 10 декабря, 2025
- 11:20
В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры.
Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на форуме "Культура и право: современные вызовы".
По его словам, подробности о новых подходах будут обнародованы в ближайшее время.
Керимли также отметил, что Азербайджан обладает богатой культурой, которая сыграла значительную и фундаментальную роль в формировании государственности.
Министр также затронул связь между культурой и правом: "Понятие культуры лежит в основе всего, наши культурные ценности должны учитываться также в правовой системе, и на этой основе должно формироваться законодательство. Что касается вопросов пропаганды культурной концепции в обществе, культурная идентичность формируется исторически, и каждый из нас должен гордиться ею и вместе бороться против сил, которые пытаются отделить нас от нее. Потому что азербайджанская культура - это не только сфера ответственности министерства или деятелей культуры. Это процесс, который объединяет все азербайджанское общество".