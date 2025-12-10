Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры

В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на форуме "Культура и право: современные вызовы".

По его словам, подробности о новых подходах будут обнародованы в ближайшее время.

Керимли также отметил, что Азербайджан обладает богатой культурой, которая сыграла значительную и фундаментальную роль в формировании государственности.

Министр также затронул связь между культурой и правом: "Понятие культуры лежит в основе всего, наши культурные ценности должны учитываться также в правовой системе, и на этой основе должно формироваться законодательство. Что касается вопросов пропаганды культурной концепции в обществе, культурная идентичность формируется исторически, и каждый из нас должен гордиться ею и вместе бороться против сил, которые пытаются отделить нас от нее. Потому что азербайджанская культура - это не только сфера ответственности министерства или деятелей культуры. Это процесс, который объединяет все азербайджанское общество".