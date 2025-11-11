Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по уставному капиталу (01.01.2025)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 13:54
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по уставному капиталу (01.01.2025)

    Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему уставного капитала на 1 января этого года:

    НБКО

    Уставный

    капитал НБКО

    (млн манатах)

    Динамика

    уставного

    капитала НБКО

    1

    Bircredit

    88,336

    40,0%

    2

    Para

    29,266

    0,0%

    3

    M Bulak

    10,408

    0,0%

    4

    Embafinance

    10,000

    0,0%

    5

    Monetri

    10,000

    0,0%

    6

    TBC Credit

    8,453

    0,0%

    7

    International

    8,000

    0,0%

    8

    Finoko

    5,355

    0,0%

    9

    Caspian Finance

    5,000

    0,0%

    10

    City Finance

    5,000

    0,0%

    11

    Fintrend

    5,000

    852,4%

    12

    MCB

    4,284

    0,0%

    13

    Finca Azerbaijan

    3,756

    0,0%

    14

    Asel Credit

    3,000

    0,0%

    15

    Caspian Invest

    3,000

    900,0%

    16

    Prior Credit

    2,100

    0,0%

    17

    Kapaz

    2,000

    0,0%

    18

    Brand Credit

    1,900

    0,0%

    19

    Azerbaijan Micro-Credit

    1,722

    0,0%

    20

    Azmicroinvest

    1,639

    32,3%

    21

    Finex Credit

    1,494

    0,0%

    22

    Nas Project

    1,300

    0,0%

    23

    Payonix

    1,300

    0,0%

    24

    Credit Service

    1,283

    0,0%

    25

    Pro Credit

    1,100

    0,0%

    26

    Credagro

    1,000

    121,2%

    27

    Effectinvest

    1,000

    0,0%

    28

    Falcon Finance

    1,000

    0,0%

    29

    İrshad

    1,000

    0,0%

    30

    Nova Credit

    1,000

    0,0%

    31

    Optimal Finance

    1,000

    0,0%

    32

    Merkuri

    0,823

    0,0%

    33

    İDK

    0,722

    0,0%

    34

    Viator Microcredit Azerbaijan

    0,694

    0,0%

    35

    İdeal Credit

    0,647

    0,0%

    36

    Finans Credit

    0,641

    45,0%

    37

    Caucasus-Credit

    0,592

    0,0%

    38

    Fincapital

    0,545

    81,7%

    39

    Azinvestcredit

    0,507

    65,1%

    40

    Regional

    0,500

    0,0%

    41

    TCF

    0,450

    0,0%

    42

    Azeri Star Microfinance

    0,405

    32,8%

    43

    Azercredit

    0,400

    0,0%

    44

    Finans İnvest

    0,371

    12,4%

    45

    Executive Credit Agency

    0,324

    0,0%

    46

    Azcredit

    0,300

    0,0%

    47

    Azfinance

    0,300

    0,0%

    48

    Azpul

    0,300

    0,0%

    49

    Credex

    0,300

    0,0%

    50

    Finance for development

    0,300

    0,0%

    51

    FNC

    0,300

    0,0%

    52

    MJ Financial Services

    0,300

    0,0%

    53

    SF Azerbaijan

    0,300

    0,0%

    54

    Eurasia-Credit

    0,001

    0,0%

    55

    E-Credit *

    -

    -

    56

    Forfinance **

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Не заявлено

    Не заявлено

    * E-Credit вошли на рынок в прошлом году;

    ** Forfinance вошли на рынок в этом году;

