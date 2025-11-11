Azərbaycandakı BOKT-ların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)
- 11 noyabr, 2025
- 13:54
"Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
BOKT-un adı
|
BOKT-un
nizamnamə kapitalı
(milyon manat)
|
BOKT-un
nizamnamə kapitalının
dinamikası
|
1
|
Bircredit
|
88,336
|
40,0%
|
2
|
Para
|
29,266
|
0,0%
|
3
|
M Bulak
|
10,408
|
0,0%
|
4
|
Embafinance
|
10,000
|
0,0%
|
5
|
Monetri
|
10,000
|
0,0%
|
6
|
TBC Credit
|
8,453
|
0,0%
|
7
|
International
|
8,000
|
0,0%
|
8
|
Finoko
|
5,355
|
0,0%
|
9
|
Caspian Finance
|
5,000
|
0,0%
|
10
|
City Finance
|
5,000
|
0,0%
|
11
|
Fintrend
|
5,000
|
852,4%
|
12
|
MCB
|
4,284
|
0,0%
|
13
|
Finca Azerbaijan
|
3,756
|
0,0%
|
14
|
Asel Credit
|
3,000
|
0,0%
|
15
|
Caspian Invest
|
3,000
|
900,0%
|
16
|
Prior Credit
|
2,100
|
0,0%
|
17
|
Kapaz
|
2,000
|
0,0%
|
18
|
Brand Credit
|
1,900
|
0,0%
|
19
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
1,722
|
0,0%
|
20
|
Azmicroinvest
|
1,639
|
32,3%
|
21
|
Finex Credit
|
1,494
|
0,0%
|
22
|
Nas Project
|
1,300
|
0,0%
|
23
|
Payonix
|
1,300
|
0,0%
|
24
|
Credit Service
|
1,283
|
0,0%
|
25
|
Pro Credit
|
1,100
|
0,0%
|
26
|
Credagro
|
1,000
|
121,2%
|
27
|
Effectinvest
|
1,000
|
0,0%
|
28
|
Falcon Finance
|
1,000
|
0,0%
|
29
|
İrshad
|
1,000
|
0,0%
|
30
|
Nova Credit
|
1,000
|
0,0%
|
31
|
Optimal Finance
|
1,000
|
0,0%
|
32
|
Merkuri
|
0,823
|
0,0%
|
33
|
İDK
|
0,722
|
0,0%
|
34
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
0,694
|
0,0%
|
35
|
İdeal Credit
|
0,647
|
0,0%
|
36
|
Finans Credit
|
0,641
|
45,0%
|
37
|
Caucasus-Credit
|
0,592
|
0,0%
|
38
|
Fincapital
|
0,545
|
81,7%
|
39
|
Azinvestcredit
|
0,507
|
65,1%
|
40
|
Regional
|
0,500
|
0,0%
|
41
|
TCF
|
0,450
|
0,0%
|
42
|
Azeri Star Microfinance
|
0,405
|
32,8%
|
43
|
Azercredit
|
0,400
|
0,0%
|
44
|
Finans İnvest
|
0,371
|
12,4%
|
45
|
Executive Credit Agency
|
0,324
|
0,0%
|
46
|
Azcredit
|
0,300
|
0,0%
|
47
|
Azfinance
|
0,300
|
0,0%
|
48
|
Azpul
|
0,300
|
0,0%
|
49
|
Credex
|
0,300
|
0,0%
|
50
|
Finance for development
|
0,300
|
0,0%
|
51
|
FNC
|
0,300
|
0,0%
|
52
|
MJ Financial Services
|
0,300
|
0,0%
|
53
|
SF Azerbaijan
|
0,300
|
0,0%
|
54
|
Eurasia-Credit
|
0,001
|
0,0%
|
55
|
E-Credit *
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance **
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
* "E-Credit" bazara ötən il daxil olub;
** "Forfinance" bazara bu il daxil olub;