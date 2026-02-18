Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Предлагается совместное сотрудничество стран C6 в сфере оборонной промышленности

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 11:51
    Предлагается совместное сотрудничество стран C6 в сфере военной и оборонной промышленности.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Национального курултая при президенте Казахстана Талгат Калиев на международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

    По его словам, в настоящее время в мире существует потребность в мозговых центрах:

    "Страны Центральной Азии могут развивать свой промышленный потенциал. Сегодня у нас есть возможность не просто продавать ресурсы, а предоставлять их в обмен на технологии. Я бы предложил постоянно укреплять нашу производственно-технологическую базу и повышать уровень человеческого капитала. Крайне важно развивать нашу безопасность, обороноспособность".

    Калиев подчеркнул, что необходимо развивать перерабатывающую промышленность: "Мы также можем организовать производство военизированных роботов, адаптированных для оборонных целей. На мой взгляд, можно воспользоваться опытом Турции, Китая. В то же время мы должны укреплять связи с Евросоюзом, США".

    Он добавил, что в C6 также существует потребность в формальных институтах: "Необходимо выдвигать более гибкие, эффективные предложения. Необходимо разработать общие программы для молодежи с целью обеспечения возвращения в страну студентов, получающих образование за рубежом".

    C6 ölkələrinin hərbi və müdafiə sənayesi sahəsində birgə əməkdaşlığı təklif olunub
    Joint cooperation between C6 countries in defense industry proposed
