Предлагается совместное сотрудничество стран C6 в сфере оборонной промышленности

Предлагается совместное сотрудничество стран C6 в сфере военной и оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил член Национального курултая при президенте Казахстана Талгат Калиев на международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

По его словам, в настоящее время в мире существует потребность в мозговых центрах:

"Страны Центральной Азии могут развивать свой промышленный потенциал. Сегодня у нас есть возможность не просто продавать ресурсы, а предоставлять их в обмен на технологии. Я бы предложил постоянно укреплять нашу производственно-технологическую базу и повышать уровень человеческого капитала. Крайне важно развивать нашу безопасность, обороноспособность".

Калиев подчеркнул, что необходимо развивать перерабатывающую промышленность: "Мы также можем организовать производство военизированных роботов, адаптированных для оборонных целей. На мой взгляд, можно воспользоваться опытом Турции, Китая. В то же время мы должны укреплять связи с Евросоюзом, США".

Он добавил, что в C6 также существует потребность в формальных институтах: "Необходимо выдвигать более гибкие, эффективные предложения. Необходимо разработать общие программы для молодежи с целью обеспечения возвращения в страну студентов, получающих образование за рубежом".