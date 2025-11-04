Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь-октябрь, 2025)

Бакинская фондовая биржа объявила рейтинг инвестиционных компаний по обороту в январе-октябре текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на биржу, ренкинг возглавляет инвестиционная компания PAŞA Kapital с показателем в 38,572 млн манатов.