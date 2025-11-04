Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь-октябрь, 2025)

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 16:47
    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь-октябрь, 2025)

    Бакинская фондовая биржа объявила рейтинг инвестиционных компаний по обороту в январе-октябре текущего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на биржу, ренкинг возглавляет инвестиционная компания PAŞA Kapital с показателем в 38,572 млн манатов.

    		 Инвестиционные компании Объем операций, AZN

    1

    PAŞA Kapital

    38 572 189 168

    2

    ABB-İnvest

    31 784 333 990

    3

    CPM-İnvest

    5 225 052 757

    4

    Assist Finance

    3 284 127 223

    5

    İnvest-Az

    2 192 980 574

    6

    Unicapital

    2 073 189 180

    7

    Xalq Kapital

    1 982 153 771

    8

    Capital Partners

    1 197 128 332

    9

    Troni

    594 805 946

    10

    İnno

    238 508 149

    11

    CFI Financial

    203 899 676

    12

    MFX-Trading

    		 180 267 462

    13

    Xalq Bank

    500 010
    инвестиционные компании рэнкинг БФБ
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-oktyabr, 2025)

    Последние новости

    17:09

    Папоян: Армения начнет импорт пшеницы из Казахстана и РФ по железной дороге

    В регионе
    17:07

    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

    Энергетика
    17:00

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:58

    Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 гг

    Другие страны
    16:58

    Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в Нахчыване

    Финансы
    16:53

    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    16:51

    Утверждено Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

    Внешняя политика
    16:51

    Греция назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей