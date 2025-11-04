Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь-октябрь, 2025)
- 04 ноября, 2025
- 16:47
Бакинская фондовая биржа объявила рейтинг инвестиционных компаний по обороту в январе-октябре текущего года.
Как сообщает Report со ссылкой на биржу, ренкинг возглавляет инвестиционная компания PAŞA Kapital с показателем в 38,572 млн манатов.
|
№
|Инвестиционные компании
|Объем операций, AZN
|
1
|
PAŞA Kapital
|
38 572 189 168
|
2
|
ABB-İnvest
|
31 784 333 990
|
3
|
CPM-İnvest
|
5 225 052 757
|
4
|
Assist Finance
|
3 284 127 223
|
5
|
İnvest-Az
|
2 192 980 574
|
6
|
Unicapital
|
2 073 189 180
|
7
|
Xalq Kapital
|
1 982 153 771
|
8
|
Capital Partners
|
1 197 128 332
|
9
|
Troni
|
594 805 946
|
10
|
İnno
|
238 508 149
|
11
|
CFI Financial
|
203 899 676
|
12
|
MFX-Trading
|180 267 462
|
13
|
Xalq Bank
|
500 010
