Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-oktyabr, 2025)
- 04 noyabr, 2025
- 16:21
"Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-oktyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 38 572 189168 manatlıq göstərici ilə "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 31 784 333 990 manatla "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 225 052 757 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 3 284 127 223 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 2 192 980 574 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 073 189 180 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 1 982 153 771 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 197 128 332 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 594 805 946 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 238 508 149 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 203 899 676 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 180 267 462 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 500 010 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
PAŞA Kapital
|
38 572 189168
|
2
|
ABB-İnvest
|
31 784 333 990
|
3
|
CPM-İnvest
|
5 225 052 757
|
4
|
Assist Finance
|
3 284 127 223
|
5
|
İnvest-Az
|
2 192 980 574
|
6
|
Unicapital
|
2 073 189 180
|
7
|
Xalq Kapital
|
1 982 153 771
|
8
|
Capital Partners
|
1 197 128 332
|
9
|
Troni
|
594 805 946
|
10
|
İnno
|
238 508 149
|
11
|
CFI Financial
|
203 899 676
|
12
|
MFX-Trading
|180 267 462
|
13
|
Xalq Bank
|
500 010