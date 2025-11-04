İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-oktyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:21
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-oktyabr, 2025)

    "Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-oktyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.

    "Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 38 572 189168 manatlıq göstərici ilə "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.

    Növbəti yerlərdə 31 784 333 990 manatla "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 225 052 757 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 3 284 127 223 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 2 192 980 574 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 073 189 180 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 1 982 153 771 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 197 128 332 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 594 805 946 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 238 508 149 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 203 899 676 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 180 267 462 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 500 010 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.

    İnvestisiya şirkətləri

    Əməliyyatların həcmi AZN

    1

    PAŞA Kapital

    38 572 189168

    2

    ABB-İnvest

    31 784 333 990

    3

    CPM-İnvest

    5 225 052 757

    4

    Assist Finance

    3 284 127 223

    5

    İnvest-Az

    2 192 980 574

    6

    Unicapital

    2 073 189 180

    7

    Xalq Kapital

    1 982 153 771

    8

    Capital Partners

    1 197 128 332

    9

    Troni

    594 805 946

    10

    İnno

    238 508 149

    11

    CFI Financial

    203 899 676

    12

    MFX-Trading

    		 180 267 462

    13

    Xalq Bank

    500 010
    Bakı Fond Birjası investisiya şirkətləri renkinq
    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь-октябрь, 2025)

    Son xəbərlər

    17:12

    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Digər
    17:07

    Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"

    Futbol
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

    Futbol
    17:02

    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:56

    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:55

    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıb

    Sənaye
    16:54

    "Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Maliyyə
    16:52

    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti