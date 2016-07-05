 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг брокеров Азербайджана (июнь, 2016)

    Рэнкинг возглавляет Pasha Kapital

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) за июнь 2016 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital"(19 287 314,72 манатов). За ней следуют ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" (18 210 650,89 манатов), ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance" (7 936 590,88 манатов) и "Инвестиционная компания Kapital Menecment" (329 781,92 манатов).

    Позиция
    (июнь, 2016)    		 Позиция
    (май, 2016)    		 Брокеры Объем операций (AZN)
    1 1 Инвестиционная компания Pasha Kapital 19287314,72
    2 4 Инвестиционная компания Unicapital 18210650,89
    3 2 Инвестиционная компания AzFinance 7936590,88
    4 3 Инвестиционная компания Kapital Menecment 329781,92
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi