​Рэнкинг брокеров Азербайджана (июнь, 2016)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) за июнь 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital"(19 287 314,72 манатов). За ней следуют ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" (18 210 650,89 манатов), ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance" (7 936 590,88 манатов) и "Инвестиционная компания Kapital Menecment" (329 781,92 манатов).